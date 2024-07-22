До сих пор в США не было женщины-президента, но был чернокожий президент.

Президент США Джо Байден до последнего заявлял, что не собирается прекращать свое участие в предвыборной гонке, хотя многие его призывали к этому, понимая, что у него почти нет шансов победить своего конкурента - республиканца Дональда Трампа. 21 июля Байден сделал то, что многие хотели, но не верили, что он примет такое решение - объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года в США. При этом заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии. Байден призвал демократов "победить Трампа".

Корреспондент УНИАН Надежда Пришляк пообщалась с политологом-американистом Владиславом Фарапоновым относительно этой ситуации.

Можно ли сегодня говорить, что на съезде Демократической партии будет поддержана кандидатура Камалы Харрис, которую предложил Джо Байден, сойдя с президентской дистанции на выборах? Возможны ли какие-то неожиданности, в частности, выдвижение Мишель Обамы?

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На самой конвенции, то есть съезде, очень маловероятно, что будет проголосована кандидатура другая, чем Харрис. До самой конвенции будет понятно, кто будет кандидат, и во время ее проведения произойдет практически только формализация этого процесса. Но не исключено, что мы не узнаем имя кандидата в вице-президенты от демократов.

Байден не мог не поддержать Камалу Харрис. Правила конвенции демократов более прямолинейны, потому что конвенция утверждает результаты праймериз. Поэтому не будет проблем с легитимизацией Харрис, ведь, голосуя за Байдена на праймериз, фактически граждане и так поддерживали вице-президента США, с которой победил Байден на выборах.

Также, как правильно отмечают некоторые коллеги, средства, которые получал Байден (а это 240 миллионов) в качестве пожертвований, может тратить только Камала Харрис. А без средств с нулем вести кампанию так поздно согласится мало кто. Именно поэтому в США иногда даже администрации определенного президента называют двойной фамилией (Трамп-Пенс, Байден-Гаррис). Теперь вопрос конвенции сводится к тому, кто будет "вице". И формально, до конвенции, демократы могут думать.

Сейчас кандидат в президенты США Дональд Трамп и республиканцы призывают Байдена, поскольку он сошел с предвыборной гонки, покинуть пост президента страны. Для чего эта кампания разворачивается?

Действительно многие республиканцы, в частности, и спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки призвал президента Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Такие призывы звучат и от некоторых республиканцев в юридическом комитете палаты представителей и в других комитетах. Я не думаю, что демократы пойдут на еще один такой важный сюрприз во время выборов.

Почему призывы такие от республиканцев? Потому что они хотят ослабить всю администрацию. Демонстрация хаоса выгодна оппонентам демократов-республиканцам, они таким образом показывают, что демократы даже не могут договориться кто должен управлять страной, поэтому надо голосовать, мол, за Трампа. Не надо забывать, что в США еще будут выборы в Палату представителей и в Сенат, поэтому оппонентам хочется продемонстрировать якобы не способность не только Байдена управлять страной, но и всей его партии.

Задержка с вступлением в избирательную кампанию Харрис может повлиять на ее результаты? Говорят, что у нее еще ниже рейтинг поддержки, чем у Байдена.

Пока у нее не слишком большая разница в рейтингах с Байденом. Но, когда пройдет неделя и будут реальные опросы без шансов того, что Байден баллотируется, результаты могут быть совсем другими. Надо понимать, что все опросы, которые проводились ранее, были с позицией, что Байден участвует в гонке. Американские избиратели тогда в своей голове даже не могли предвидеть выход Байдена из избирательной компании. Поэтому результаты опроса относительно других кандидатов от партии можно назвать весьма условными. Сейчас надо подождать несколько дней, недель, когда появятся новые опросы и будет более понятно о реальных электоральных предпочтениях относительно Харрис.

Думаю, что в целом у нее такие же шансы, как у Байдена. И здесь очень важно, кто будет с ней как кандидат в вице-президенты. Потому что там остается вопрос тех штатов, которые колеблются, то есть не постоянно голосуют за одну из партий, а поддерживают кандидатов то от демократов, то от республиканцев. Если она выберет кого-то из именно таких штатов, в частности, например, губернатора Пансильвании Джошуа Шапиро, то это может повлиять на общий результат в ноябре.

Думаю, что в целом голосование, которое происходит в последнее время в США, является довольно протестным. То есть, грубо говоря, избиратели поддерживают определенного кандидата, чтобы не поддерживать его оппонента. Например, голосуют за любого из демократов, чтобы не голосовать за Трампа.

В целом у демократов еще есть достаточно времени, чтобы активизировать избирателей, дать импульс кампании. Все-таки замена кандидата на выборах президента это не рядовое событие в современной американской истории.

Об истории США. На посту президента еще не было женщины. Да еще и темнокожей. Это сработает за или против нее?

Здесь все не просто. Есть определенная эволюция вопроса. В 2016 году Трамп действительно не получил существенную, на которую он надеялся, поддержку избирателей - женщин. В 2020 году он не получил также серьезную поддержку, но тем не менее сейчас многие женщины-республиканки поддерживают Трампа. Поэтому это соревнование за ключевую аудиторию. Афроамериканцы и женщины являются достаточно важными в США для любого кандидата. Поэтому сейчас и Трамп, и демократы будут соревноваться за эту аудиторию. Хотя, заледви, едва ли это принесет качество дополнительные козыри демократам.

В случае баллотирования Харрис на выборах президента США и ее победы, будет ли и в дальнейшем поддержка Украины мощной?

Пока очень сложно об этом говорить. На самом деле, Харрис очень мало занималась внешней политикой. Она была на конференции по вопросам безопасности несколько раз, но не более. О ее личных взглядах во внешней политике известно очень мало, потому что она на внешнеполитических событиях не была такой самостоятельной фигурой, а озвучивала необходимые вещи.

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