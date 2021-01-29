В частности, обсуждались перспективы сотрудничества в модернизации подвижного состава «Укрзализныци», пригородного и городского рельсового транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине, в частности, перспективы сотрудничества с компанией в модернизации подвижного состава «Укрзализныци», пригородного и городского рельсового транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам встречи Зеленского с делегацией швейцарской компании во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Петером Шпулером.

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Во время встречи Зеленский отметил важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации, а также рассказал, что Украина в 2020 году построила 4 тыс. км дорог и почти 150 мостовых переходов.

«В этом году у нас планы более амбициозные - мы хотим увеличить это количество в полтора раза. Но еще добавляем другое приоритетное направление - аэропорты и железнодорожные пути», - цитирует пресс-служба президента.

В частности, по его словам, начато строительство аэропорта в Днепре, продолжаются работы в аэропорту Одессы.

Зеленский сообщил, что украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.

Шпулер выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств.

Что этому предшествовало

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали меморандум о развитии транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова, по которому предусматривается строительство автомобильной магистрали между столицами государств.

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Stadler Rail AG

Компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для колейных дорог - трамваев, поездов метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

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Автор: Павел Степанец