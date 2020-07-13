ЗАЗ начал сотрудничать с российским АвтоВАЗом и собирать Ladа

Кузова отправляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей

Запорожский автомобильный завод получил от АО АвтоВАЗ машинокомплекты для сборки автомобилей Lada Largus.

Кузова отправляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей. Также отсутствует рулевое колесо. Эти комплектующие отгружаются отдельно, сообщает группа Avtowaz News.

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Кроме того, в конце июня для опытной сборки были отправлены два кузова Granta, не исключены поставки машинокомплектов и для других моделей Lada.

ЗАЗ начал проходить процесс аудита возможностей автомобильного производства в марте 2020 года. Его проводят потенциальные партнеры компании, одним из которых является АвтоВАЗ.

«Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault», — заявил пресс-секретарь компании "Укравто" Дмитрий Скляренко.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.

5 мая 2019 года Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.

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