Самая большая очередь утром 15 января наблюдалась возле пункта пропуска Рава-Русская.

По состоянию на утро 15 января на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда примерно 1200 грузовых транспортных средств по направлениям Рава-Русская, Краковец и Ягодин.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Эспрессо.

"Продолжается блокирование трех направлений - это Рава-Русская, Краковец и Ягодин. По состоянию на утро 15 января, по информации от польских коллег, на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда где-то 1200 грузовых транспортных средств совокупно по этим направлениям", - заявил Демченко.

По его словам, самая большая очередь сегодня утром была возле пункта пропуска Рава-Русская.

"Более-менее интенсивное движение мы продолжаем замечать в направлении пункта пропуска Краковец, а наименьшее - Ягодин, хотя это направление имеет наибольшую пропускную способность для грузовиков", - прокомментировал спикер Государственной пограничной службы Украины.

Он также отметил, что пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может пропускать примерно 1200-1400 грузовиков за сутки в обоих направлениях. Однако сейчас на этом направлении проезжают от 100 до 150 грузовиков в течение суток.

"Недавно был разблокирован пункт пропуска "Шегини-Медика", на котором очереди остаются, несмотря на то, что динамика движения сохраняется на уровне тех показателей, которые были еще до блокировки этого направления. Но водители и перевозчики ищут направления и возможности, чтобы пересечь границу, поэтому очередь напротив Шегини есть. По состоянию на сегодняшнее утро там находится примерно 950 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.

Польские фермеры устроили блокаду границы - последние события

6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами, оно должно было положить конец блокады украинской границы со стороны польских аграриев. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.

В 21:00 6 января 2024 года, польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется теперь в обычном режиме.

После разблокировка польскими перевозчиками пункта пропуска "Медика-Шегини" отмечалась интенсивность движения грузовых транспортных средств.

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