Рейс будет запущен с 16 декабря.

Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейса из Киева в Стокгольм, который выполнял с 2010 года, но затем закрыл.

Рейс будет запущен с 16 декабря. Об этом сообщает Avianews.com.

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Wizz Air будет летать в Швецию два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания выбрала аэропорт Скавста, который является базой для бюджетных авиаперевозчиков. Wizz Air задекларировал, что будет продавать авиабилеты из Киева в Стокгольм по цене от 25 евро в одну сторону.

Новый рейс лоукостера возобновит прямое авиасообщение между Украиной и Швецией. Сейчас прямые перелеты между странами отсутствуют.

Wizz Air и новые рейсы:

В июле 2021 года впервые за 10 лет авиакомпания Wizz Air запустила рейс в "Бориспроль"

10 сентября 2021 года стало известно о том, что Wizz Air полетит в венгерский Дебрецен.

Автор: Елена Коваленко