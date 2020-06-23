"Вы, ребята, - засранцы": Зеленский обратился к дальнобойщикам, которые не взвешивают фуры (видео)

Водители не хотят платить за перегруз и даже создали соответствующую группу.

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам относительно штрафов за перегруженные фуры.

Глава государства снял соответствующий видеоролик, где назвал их "засранцами", пишет ТСН. Он опубликовал об этом видеоролик, который отправил в чат дальнобойщиков в Viber.

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В нем Зеленский обратил особое внимание на то, что водители пытаются обойти перегрузку, чтобы не платить за это соответствующий штраф.

"Мы делаем "Большое строительство" в стране. Строим дороги, думаем, как построить все по плану, как все успеть. Но есть разные водители, которые ездят перегруженными, у которых своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 километр дорог примерно 1 миллион долларов. Мы решили побороть эту проблему. Договорились с СБУ, с Нацполицией и Госавтоинспекцией. Давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов, но все равно как-то они объезжают. Оказалось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где есть контроль. ... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы хотим что-то сделать хорошее для страны", – сказал Зеленский.

Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать.

"Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем. И будет больно", – подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, фура разрушила пролет моста через Алексеевский залив возле Никополя. Заезд на этот мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – около 35 тонн.

По состоянию на 6 июня за первые пять дней работы камеры автоматической фиксации превышения скорости на дорогах в Киеве зафиксировали 200 тысяч нарушений.

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