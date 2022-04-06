Эвакуационные рейсы бесплатны.

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил на 6 апреля ряд эвакуационных рейсов из Краматорска и Славянска.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

Сегодня отправятся такие поезда:

12:00 - №45 Краматорск-Ужгород;

13:00 - №274 Краматорск-Львов;

15:30 - №138 Краматорск - Хмельницкий;

16:00 - №276 Краматорск-Львов;

16:30 - №142 Славянск-Львов;

17:00 - №278 Краматорск-Львов;

17:45 - №92 Краматорск-Одесса.

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