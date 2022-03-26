После вторжения России в Украину США и Евросоюз запретили поставку деталей для российских авиакомпаний.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, единственная российская бюджетная авиакомпания "Победа" сокращает флот на 40%.

Сокращение флота объясняют дефицитом запчастей для самолетов. Об этом заявил временный руководитель лоукостера Андрей Юриков, сообщает Avianews.com.

Будут поставлены в ангар 16 самолетов, а 25 продолжат полеты.

Сейчас флот "Победы" состоит из 41 самолета американского производства Boeing 737. Российские авиалайнеры авиакомпания не эксплуатировала из-за их низкой эффективности.

После вторжения России в Украину США и Евросоюз запретили поставку деталей для российских авиакомпаний.

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