На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, единственная российская бюджетная авиакомпания "Победа" сокращает флот на 40%.
Сокращение флота объясняют дефицитом запчастей для самолетов. Об этом заявил временный руководитель лоукостера Андрей Юриков, сообщает Avianews.com.
Будут поставлены в ангар 16 самолетов, а 25 продолжат полеты.
Сейчас флот "Победы" состоит из 41 самолета американского производства Boeing 737. Российские авиалайнеры авиакомпания не эксплуатировала из-за их низкой эффективности.
После вторжения России в Украину США и Евросоюз запретили поставку деталей для российских авиакомпаний.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.