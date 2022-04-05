Рейс будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков.

"Укрзализныця" сообщила об изменении движения поезда 142/141 по маршруту "Львов – Лозовая".

Об этом национальный перевозчик информирует в Telegram.

"Поезд 142/141 "Львов – Лозовая" меняет маршрут движения и будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что отправление со Львова назначено в 14:15, по Полтаве-Южной в 15:52, из Лозовой в 02:11, по Полтаве-Южной в 04:41.

"Возможность следования поезда до конечной станции Лозовая будет подтверждаться на ежедневной основе в зависимости от ситуации безопасности в регионе", – добавили в компании.

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