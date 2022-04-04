Маршрут будет выполняться при условии отсутствия непосредственной опасности для движения.

"Укрзализныця" продлевает движение поезда 92/91 "Одесса – Лозовая" через Славянск до станции Краматорск Донецкой области, где враг как раз готовится к наступлению.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Поезд 92/91 "Одесса – Лозовая" будет на регулярной основе продлен до станции Краматорск через Славянск при условии отсутствия непосредственной опасности для движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних двух недель маршрут к востоку от Лозовой ежедневно использовался не менее чем четырьмя рейсами "Укрзализныци" для эвакуации жителей Донетчины и Луганщины.

"Поэтому пассажиры, которые хотят следовать от/до станций Славянск и Краматорск, имеют возможность приобрести билеты от/до станции Лозовая, которые действительны для проезда в том числе в города Донецкой области", – добавили в компании.

Также обращают внимание пассажиров, что рейс до Одессы не является эвакуационным и бесплатным, а билеты на него можно приобрести на сайте и в чат-боте "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 31 марта "Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов в Одессе маршрутом "Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная".