ООН призывает Россию создать безопасные морские коридоры для выхода заблокированных торговых судов.

По меньшей мере 100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков – членов экипажей этих судов – остаются заблокированными в украинских портах.

Как пишет Голос Америки, об этом сообщила Международная морская организация (IМО), которая является подразделением ООН и регулирует международное торговое судоходство.

Отмечается, что у экипажей на исходе запасы продовольствия.

Иностранные суда оказались запертыми в портах Украины из-за развязанной Россией войны и блокады украинских портов российским ВМФ. Сейчас все украинские водные пути в Азовском и Черном морях находятся под контролем России.

В период с 24 февраля у побережья Украины снарядами были поражены пять торговых судов. По сообщениям служб морского судоходства, одно из них затонуло; двое моряков погибли.

ООН призывает создать безопасные морские коридоры, чтобы иностранные торговые суда могли выйти из акватории Черного моря в нейтральные воды без риска для жизни экипажей.

"Секретариат ИМО работает как с Украиной, так и с Россией, над созданием таких коридоров, однако в настоящее время сохраняющиеся риски безопасности исключают возможность выхода судов из портов Украины", – заявил представитель IMO.

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