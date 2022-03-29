Он также сообщил, что за сегодня эвакуированы 150 жителей, из них 20 детей.

Городской председатель Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что на территории города Ирпень остаются примерно 3,5 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"На территории города остаются примерно 3,5 тыс. человек. Очень трудно их посчитать, потому что они в частном секторе и они не открывают, и они не хотят уезжать. Мы им стараемся объяснять, но они говорят: "вы освободили город уже, мы верим вам, верим украинской нашей армии, вы нас защитите". Но мы можем защитить от орков в прямом бою, но от мин, от обстрелов, от "Градов", от артиллерии, к сожалению, мы защитить не можем", - отметил Маркушин.

Также он сообщил, что за сегодня из Ирпеня вывезено 150 человек, из них 20 детей.

"Сегодня мы вывезли 150 человек, из них 20 детей, из них 10 маленьких", - сказал городской предведатель Ирпеня.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Маркушин сообщил, что город Ирпень Киевской области был освобожден от российских оккупантов. Он добавил, что сейчас продолжается зачистка города.

Он также отметил, что российские оккупанты все еще обстреливают город из "Градов", поэтому возвращаться в город еще нельзя, идет эвакуация.