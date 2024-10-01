У украинцев при купле-продаже автомобиля будут требовать справку о его реальной стоимости.

Кабинет министров принял 1 октября постановление, которое совершенствует процедуру комиссионной торговли транспортными средствами. Отныне для заключения договора купли-продажи нужно обязательно подавать документ, подтверждающий стоимость транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что нововведение уберет возможность оценки авто со слов продавца и ликвидирует схему минимизации уплаты налогов при купле-продаже.

"Если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог 5% составит 22,5 тыс. грн. Зато торговая организация оценивает не на основе официального документа, а "со слов продавца", например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиум-класса за 15 тыс. грн - это не аллегория, а реальность. К сожалению", - отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

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По его словам, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10000 грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн.

Сейчас продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на 2-й автомобиль 5%, а на 3-й в год и более - 18%. Реализация первого транспортного средства в течение года - без налога. Продажа первого грузового автомобиля - 5%, а второго и последующих - 18%.

Рынок авто в Украине - последние новости

В течение сентября украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Таким образом по сравнению с августом текущего года рынок значительно остыл (-30%). Первенство на отечественном рынке новых легковушек удерживает Toyota.

Следует отметить, что в течение августа в Украине было зарегистрировано более 8,1 тысячи новых легковых авто. Относительно августа 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

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