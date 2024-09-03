Большой популярностью пользовались Toyota RAV4 и Mazda CX-5 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В прошлом месяце лидером на украинском рынке новых легковых авто стал французский бестселлер Renault Duster. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.

Кроме этой модели, большой популярностью пользовались Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Отметим, что все эти авто демонстрировали хорошие показатели и в предыдущие месяцы года. В общем, десять наиболее популярных авто сформировали 34% рынка новых легковых автомобилей в августе.

ТОП-10 легковушек в прошлом месяце выглядит так:

Видео дня
  • Renault Duster - 691 единица;
  • Toyota RAV4 - 444;
  • Mazda CX-5 - 275;
  • Toyota Camry - 228;
  • Kia Sportage - 219;
  • Škoda Octavia - 199;
  • Hyundai Tucson - 182;
  • BYD Song Plus - 179;
  • Volkswagen Touareg - 170;
  • Honda M-NV - 169.

Какое авто купить - советы специалистов

Американские эксперты назвали десятку лучших на их взгляд моделей подержанных авто. Для этого они проанализировали результаты тестов, данные о надежности автомобилей и уровень удовлетворенности владельцев.

Специалисты из США советуют обратить внимание на Chevrolet Cruze второго поколения. Этот автомобиль может похвастаться относительно низкой ценой и просторным салоном.

В свою очередь, модель Hyundai Elantra демонстрирует "впечатляющую" топливную экономичность.

Также начинающие водители могут обратить внимание на список из десяти дешевых подержанных авто, который составили британские специалисты. В него, в частности, попали такие модели как Renault Twingo, Skoda Fabia и Kia Picanto.

Вас также могут заинтересовать новости: