В прошлом месяце лидером на украинском рынке новых легковых авто стал французский бестселлер Renault Duster. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.
Кроме этой модели, большой популярностью пользовались Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Отметим, что все эти авто демонстрировали хорошие показатели и в предыдущие месяцы года. В общем, десять наиболее популярных авто сформировали 34% рынка новых легковых автомобилей в августе.
ТОП-10 легковушек в прошлом месяце выглядит так:
- Renault Duster - 691 единица;
- Toyota RAV4 - 444;
- Mazda CX-5 - 275;
- Toyota Camry - 228;
- Kia Sportage - 219;
- Škoda Octavia - 199;
- Hyundai Tucson - 182;
- BYD Song Plus - 179;
- Volkswagen Touareg - 170;
- Honda M-NV - 169.
Какое авто купить - советы специалистов
Американские эксперты назвали десятку лучших на их взгляд моделей подержанных авто. Для этого они проанализировали результаты тестов, данные о надежности автомобилей и уровень удовлетворенности владельцев.
Специалисты из США советуют обратить внимание на Chevrolet Cruze второго поколения. Этот автомобиль может похвастаться относительно низкой ценой и просторным салоном.
В свою очередь, модель Hyundai Elantra демонстрирует "впечатляющую" топливную экономичность.
Также начинающие водители могут обратить внимание на список из десяти дешевых подержанных авто, который составили британские специалисты. В него, в частности, попали такие модели как Renault Twingo, Skoda Fabia и Kia Picanto.