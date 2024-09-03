Десять наиболее популярных моделей сформировали более трети августовского рынка новых легковых авто.

В прошлом месяце лидером на украинском рынке новых легковых авто стал французский бестселлер Renault Duster. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.

Кроме этой модели, большой популярностью пользовались Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Отметим, что все эти авто демонстрировали хорошие показатели и в предыдущие месяцы года. В общем, десять наиболее популярных авто сформировали 34% рынка новых легковых автомобилей в августе.

ТОП-10 легковушек в прошлом месяце выглядит так:

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Renault Duster - 691 единица;

Toyota RAV4 - 444;

Mazda CX-5 - 275;

Toyota Camry - 228;

Kia Sportage - 219;

Škoda Octavia - 199;

Hyundai Tucson - 182;

BYD Song Plus - 179;

Volkswagen Touareg - 170;

Honda M-NV - 169.

Какое авто купить - советы специалистов

Американские эксперты назвали десятку лучших на их взгляд моделей подержанных авто. Для этого они проанализировали результаты тестов, данные о надежности автомобилей и уровень удовлетворенности владельцев.

Специалисты из США советуют обратить внимание на Chevrolet Cruze второго поколения. Этот автомобиль может похвастаться относительно низкой ценой и просторным салоном.

В свою очередь, модель Hyundai Elantra демонстрирует "впечатляющую" топливную экономичность.

Также начинающие водители могут обратить внимание на список из десяти дешевых подержанных авто, который составили британские специалисты. В него, в частности, попали такие модели как Renault Twingo, Skoda Fabia и Kia Picanto.

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