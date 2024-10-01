Первенство на отечественном рынке новых легковушек продолжает удерживать Toyota.

В течение сентября украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых авто. По сравнению с августом текущего года рынок значительно остыл (-30%), сообщает "Укравтопром".

"Ожидаемое следствие аномально высокого августовского спроса, состоявшегося на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковушек", - говорится в сообщении.

Впрочем, относительно сентября прошлого года спрос на новые авто почти не изменился (+0,1%).

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Отмечается, что первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Так, в сентябре было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые авто Toyota уменьшился на 13%.

Второе место занимает Renault - 541 авто. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Третью строчку занимает Skoda с результатом в 443 авто (-5%).

Замыкают пятерку лидеров: BMW - 433 авто (-12%) и Volkswagen - 336 авто (-48%).

При этом титул бестселлера сентября снова достался автомобилю Renault Duster - 504 регистрации.

В "Укравтопроме" также отметили, что всего с января по сентябрь 2024 года украинцы приобрели 53 тысячи новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский рынок авто - последние новости

В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет. Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электромобили.

В течение последнего месяца лета автопарк Украины был пополнен на более 8,1 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

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