Потребительская инфляция в ноябре в годовом выражении достигла 10,3%.

В Украине цены на сжиженный газ для автомобилей, бензин А-92, А-95 и дизельное топливо в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 47,76%, 29,3%, 27,28% и 27,15% соответственно.

Об этом сообщает Государственной службы статистики.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года сжиженный газ для автомобилей стоил 12,71 грн за литр, то в ноябре 2021 года его цена составляла 18,78 грн за литр (подорожал с начала года на 47,76 %).

Если в декабре прошлого года бензин А-92 и А-95 в среднем стоил 23,82 и 24,96 грн за литр, то в ноябре 2021 года цена составляла 30,80 и 31,77 грн за литр (цена выросла с начала года на 29,3% и 27,28% соответственно).

Читайте такжеВ Украине изменилась программа подготовки водителей: среди нового - уроки этики на дорогах (видео)В декабре прошлого года дизельное топливо в среднем стоило 24,05 грн за литр, а в ноябре – 30,58 грн за литр (подорожал на 27,15%)

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года – составляет 10,3%, замедлившись с 10,9% в октябре.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 9% годовых после сохранения ее на уровне 8,5% в октябре.

В НБУ также прогнозируют, что инфляция в Украине продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года.

Справка УНИАН. 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Читайте также"Все эти примочки стоят денег": эксперт о том, почему из-за ЕС в Украине подорожают автомобилиСогласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.

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Автор: Богдан Слуцкий