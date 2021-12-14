Министерство экономики Украины снизило предельную стоимость бензинов на 10 копеек, до 25,78 грн за литр.
Об этом сообщается на сайте министерства.
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В то же время стоимость дизельного топлива, после повышения в течение октября на 1,12 грн за литр, снизилась на 14 копеек - до 23,13 грн за литр.
С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 30,78 грн за литр, дизтоплива – 30,13 грн за литр.
Госрегулирование цен на бензин:
14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.