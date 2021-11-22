В то же время в регионах "желтой" зоны карантин будет усилен.

В Украине в ближайшее время будут изменены карантинные нормы: требования для проезда в транспорте ослабят, однако регионы "желтой" зоны ждет ужесточение ограничений.

Детали будущих решений Кабмина раскрыл министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер".

По словам главы Минздрава, в ближайшее время Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина и перейдут сразу в "желтую". Впрочем, в этой зоне вскоре для того, чтобы попасть в админздания, развлекательные заведения и на массовые мероприятия необходимо будет иметь документ о полной вакцинации, а не одной прививке, как сейчас.

Требование предоставлять COVID-сертификаты для проезда в городском транспорте также пересмотрят, а для поездок по стране оно останется обязательным.

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"Межрегиональное надолго, и мы будем удерживать эту ситуацию пока не будет спада заболеваемости коронавирусом. Но в Минздрав обратились мэры некоторых городов, чтобы пересмотреть вопрос проезда в городском транспорте. Мы будем идти навстречу, поскольку приближаются холода. Мы переходим на тот этап, когда говорим: "Пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за непривитых", - сообщил министр.

За минувшие сутки в Украине впервые за последнее время обнаружили менее 8 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли в воскресенье 326 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Карантин в Украине

20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Сейчас ряд регионов находится в "красной" зоне в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Там действуют усиленные карантинные ограничения для невакцинированных лиц. Те же, кто имеют документы о прививках, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В случае отсутствия вакцинации человек для доступа в госорганы или общественные места должен предоставлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение перенесенной болезни или документ с противопоказаниями к вакцинации.

Автор: Юрий Годован