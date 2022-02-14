Об участии в акции ранее заявили 5 тысяч таксистов.

В понедельник, 14 февраля, таксисты объявили забастовку по всей Украине. Они отказываются возить пассажиров и требуют повышения тарифов на 20-30%.

Бастуют не все службы, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Поднять тарифы хотят водители шести служб-агрегаторов, которых мы вызываем через приложение в смартфоне.

Таксисты объясняют, что бастуют против сервисов, на которые работают. Потому что те забирают у них большую часть заработка. По словам одного из руководителей, он получает лишь 55% от того, что заработал. А еще на эти деньги он должен заправить авто и самостоятельно ремонтировать его. Поэтому единственный выход, по его словам, – поднять тарифы.

Согласятся ли на требования водителей сервисы-агрегаторы, разъяснения журналистам дала одна из компаний: "Желание водителей достойно зарабатывать вполне объяснимо. В то же время существует и другое желание пассажиров - ехать по более низкой цене. Мы готовы повышать базовый тариф на поездку и уже делаем это в некоторых городах, например, в Киеве. В других городах мы готовы поднять цены, как только позволит рыночная ситуация. Водитель имеет право выбирать ту компанию, где более выгодные условия работы".

Глава таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк объясняет: цены могут быть выгодными и водителям, и пассажирам, когда их будут устанавливать перевозчики совместно с местной властью в каждом городе индивидуально.

В Киеве водители колонной отправятся к офисам компаний, в которых они работают. В других городах водители в знак протеста просто не будут принимать заказы.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине таксистов хотят на законодательном уровне обязать устанавливать кассовые аппараты в авто.

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