Водители готовятся к всеобщей забастовке и назвали свои требования.

В этом году в день Святого Валентина украинцы могут остаться без услуг такси, поскольку водители готовятся к всеобщей забастовке, которая запланирована на 14 февраля.

Об этом сообщает Auto24.

Бастовать собираются водители популярных служб такси по всей Украине. Дату выбрали неслучайно, ведь в праздничные дни обычно спрос на поездки намного выше, особенно вечером.

Если водителям удастся реализовать свой план, сервисы понесут огромные убытки, а украинцы потеряют возможность перемещения.

Организаторы забастовки сформировали свои требования. Они требуют повышения тарифов во всех городах Украины. Это касается многих служб такси, в том числе и тех, кто работает в мобильных приложениях – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и крупные региональные перевозчики.

Вероятно, такси невозможно будет вызвать по основным каналам связи, в том числе и в приложениях. При этом перевозчики не исключают, что будут брать пассажиров "с руки", но тарифы значительно вырастут.

Основная цель забастовки водителей такси - донести компаниям, что тарифы сейчас экономически не обоснованы. Участники забастовки требуют повышения тарифов на 20-30%, поскольку в последнее время существенно поднялись цены на топливо и услуги по обслуживанию автомобилей.

Забастовку грозятся продлить до 20 февраля, если условия не выполнят.