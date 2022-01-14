Сейчас законопроект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

В Украине таксистов хотят на законодательном уровне обязать устанавливать кассовые аппараты в авто.

Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, соответствующий законопроект зарегистрируют в конце января. Сейчас он находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

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"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - сообщил он.

Ранее Гетманцев сообщил, что Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

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