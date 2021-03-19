Населенным пунктам предоставили бесплатно 8 тыс. т металлургических шлаков для ремонта дорог.

В селе Красная Поляна и дачном кооперативе "Огонек" при строительстве и ремонте дорог используют переданные на бесплатной основе "Метинвестом" металлургические шлаки. Таким образом решаются сразу две задачи: на предприятиях уменьшаются объемы хранимого вторсырья, а поселки получают хорошие дороги.

Так, в упомянутые населенные пункты для восстановления дорог громадам отгружено 8 тысяч тонн шлака.

Читайте такжеВ “Укравтодоре” заявили, что для “большой стройки” нужно 150 тысяч новых работниковС использованием шлаков в Сартанском поселковом совете решили обустроить грунтовую дорогу протяженностью 1,5 км и шириной 5,5 м, ведущую к дачному кооперативу "Огонек". И на данный участок уже отгрузили 3 тысячи тонн шлака, в планах - направить туда еще 2 тыс. т металлургического вторсырья.

Первый этап работы по восстановлению проезжей части к дачному кооперативу планируют завершить 19 марта, через неделю при необходимости будет организована финальная подсыпка шлаков.

Также в марте в селе Красная Поляна 3 тысячами тонн шлаков отсыпали 2,5 км дорог по трем улицам. Это самые сложные участки – улицы, которые находятся в низинах, во время дождей и таянья снега они становились непроездными.

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Автор: Григорий Бондарь