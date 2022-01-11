Благодаря возведению двухуровневой транспортной развязки и ремонту объездной удастся уменьшить поток транспорта на некоторых дорогах, считают в ОГА.

В Тернополе открыли проезд по объездной дороге, которая была восстановлена ​​в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Объездная стала частью самой длинной трассы страны М-30 Стрый-Изварино, сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА.

"Добавим, что в Тернополе также уже открыли проезд новой двухуровневой транспортной развязкой в ​​районе Гаевского путепровода. Для безопасного движения авто были устроены шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки", – говорится в сообщении.

В ОГА рассчитывают, что благодаря возведению новой двухуровневой транспортной развязки и ремонту объездной дороги удастся снизить нагрузку и поток транспорта на дорогах, ведущих из центральной части Тернополя к ул. Гаевой, с автовокзала и других улиц.

Одновременно в конце прошлого года был объявлен международный тендер на строительство с нуля нового участка объездной дороги Тернополя – северо-восточного обхода. Длина будущей дороги (включая транспортную развязку, которую планируют построить в Тернопольской области на М-19) составит 8,4 км. Работы пройдут также по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Средства привлечены в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком "Транспортная связь в Украине".

Северо-восточный обход Тернополя соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече и М-30 Стрый – Изварино.