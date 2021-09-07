Организация перевозок будет возлагаться на центральный орган исполнительной власти.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым функции по обеспечению организации пассажирских перевозок на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которые не выходят за пределы одной территориальной общины, возлагаются на исполнительный орган совета, который представляет интересы соответствующей общины.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" относительно организации пассажирских перевозок" (№4376-1) проголосовало 313 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроектом устанавливается, что организацией пассажирских перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, которые проходят по территории двух или более территориальных общин и не выходят за границы территории Автономной Республики Крым или области, занимается Совет министров АР Крым или областные государственные администрации.

Обеспечение организации перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутах), и международных маршрутах возлагается на центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта.

Также организацией перевозок на автобусном маршруте общего пользования прямого сообщения Киев - Международный аэропорт "Борисполь", согласно законопроекту, должна заниматься Киевская городская государственная администрация.

Автобусные перевозки:

В октябре 2020 года Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект об изменениях к Закону Украины "Об автомобильном транспорте", согласно которым полномочия по организации автобусных перевозок внутри районов передаются от районных государственных администраций к областным, а также к объединенным территориальным громадам (ОТГ).

Автор: Дмитрий Шварц