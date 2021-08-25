Во вторник, 24 августа, Министерство инфраструктуры и компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting подписали соглашение, которое позволит привлечь немецких специалистов к процессу управления пассажирскими перевозками Укрзализныци.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Последние 30 лет мы привыкли думать о том, что инфраструктура Украины - это заброшенные больницы, холодные и неадаптированные для современного обучения школы, уставшие мосты, нерабочие аэропорты, отрезанные из-за разбитых дорог регионы и устарелая некомфортная железная дорога. В 2019 году мы все поверили в то, что это можно изменить", - написал он.

Ситуацию удалось изменить со стартом программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", подчеркнул министр. Сейчас программа охватила не только социальную и дорожную инфраструктуру, но и порты, аэропорты и железную дорогу.

"Сотрудничество с DB Consulting – это наш шанс перенять новый опыт, где в центре всех процессов - клиент и его комфорт. Мы хотим, чтобы немецкое качество и сервис появились в Украине. Это непростой путь - и чуть ли не крупнейший за последние годы вызов для украинской железной дороги. Однако есть три важных фактора, которые помогут нам получить успешный результат", - подчеркнул Кубраков.

Первое - это успешный опыт реализации сложных масштабных проектов в рамках "Большая стройка". Кроме этого, большую роль может сыграть то, что в этом году впервые за годы Независимости государство начало финансировать пассажирские перевозки - новые вагоны и локомотивы, точечные проекты электрификации. Также, по словам министра, Германия имеет успешный международный опыт в процессе трансформации железной дороги.

"Мы хорошо знакомы с довольно успешной историей Казахстана, где Deutsche Bahn смог в довольно короткое время оптимизировать управленческие процессы. Собственно, сама Германия прошла путь трансформации и анбандлинга не так уж и давно - 10 лет назад", - отметил Кубраков.

Он добавил, что идея контракта с DB зародилась еще в 2019 году, однако реально дойти до этого смогли только сейчас. Сопротивление привлечению немецких специалистов еще наблюдается.

"Однако путь уже определен. В ближайшие годы Украину ждет масштабная перестройка железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава", - резюмировал Кубраков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках "Большой стройки" стартует проект City Express, который будет иметь целью обновление пригородного железнодорожного сообщения украинских городов.

Автор: Григорий Бондарь