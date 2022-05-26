В Одесской области из-за ремонтных работ закроют движение через один из железнодорожных переездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
"Вблизи поселка Великодолинское 27 мая будет закрыто движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд в связи с аварийно-ремонтными работами. Речь идет об участке дороги национального значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши", - сказано в сообщении.
Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. Водителям предлагают объезжать указанный участок по другой схеме движения.
"Просим водителей учитывать информацию при планировании поездок и использовать альтернативный маршрут", - отметили в ведомстве.
"Укрзализныця" и война в Украине:
"Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах. Предприятие призывает россиян забрать своих убитых военных.
26 мая 2022 года "Укрзализныця" заявила о том, что готова помочь матерям забрать тела российских военных.
По данным Генштаба, с 24 февраля по 26 мая ликвидировано 29 600 оккупантов, из них 150 - за прошлые сутки.
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