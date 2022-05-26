Ограничения будут действовать 27 мая с 08:00 до 17:00.

В Одесской области из-за ремонтных работ закроют движение через один из железнодорожных переездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

"Вблизи поселка Великодолинское 27 мая будет закрыто движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд в связи с аварийно-ремонтными работами. Речь идет об участке дороги национального значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши", - сказано в сообщении.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. Водителям предлагают объезжать указанный участок по другой схеме движения.

"Просим водителей учитывать информацию при планировании поездок и использовать альтернативный маршрут", - отметили в ведомстве.

"Укрзализныця" и война в Украине:

"Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах. Предприятие призывает россиян забрать своих убитых военных.

26 мая 2022 года "Укрзализныця" заявила о том, что готова помочь матерям забрать тела российских военных.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 26 мая ликвидировано 29 600 оккупантов, из них 150 - за прошлые сутки.

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