На сегодняшний день в вагонах-рефрижераторах хранятся 270 мертвых российских солдат.

Укрзализныця готова предоставить бесплатные билеты матерям российских военных, которые приедут забирать тела своих детей.

Об этом председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин рассказал в интервью "Медузе".

"Добавились новые виды деятельности. Например, до войны мы не занимались хранением тел российских военных. Сейчас у нас 270 мертвых российских солдат - в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия. Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить - чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", - отметил Камышин.

По его словам, компания ждет, пока российская власть или российские матери заберут эти тела.

"Но пока таких обращений не было. Возможно, потому что в России провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать. Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", - подчеркнул глава Укрзализныци.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах. Предприятие призывает россиян забрать своих убитых военных.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 26 мая ликвидировано 29 600 оккупантов, из них 150 - за прошлые сутки.

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