Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский утверждает, что в МВД не могут поставить полицейского на каждом из перекрестков.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 Канал.
При этом Монастырский озвучил другой вариант, который может помочь полицейским отслеживать нарушителей и потенциально уменьшить количество ДТП на дорогах Украины.
"Уже есть такая законодательная инициатива в парламенте, чтобы сами граждане, фиксируя на регистраторы в своих автомобилях нарушения, могли передавать эти видео в правоохранительные органы, в полицию в частности. Благодаря этому лицо могло бы привлекаться к административной ответственности", - пояснил он.
В МВД таким образом хотят увеличить так называемую профилактику ДТП, приобщив к инициативе сознательных водителей.
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Как сообщал УНИАН, с 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Так, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработали на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.