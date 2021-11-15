Глава МВД озвучил другой вариант, который может помочь полицейским отслеживать нарушителей.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский утверждает, что в МВД не могут поставить полицейского на каждом из перекрестков.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 Канал.

При этом Монастырский озвучил другой вариант, который может помочь полицейским отслеживать нарушителей и потенциально уменьшить количество ДТП на дорогах Украины.

"Уже есть такая законодательная инициатива в парламенте, чтобы сами граждане, фиксируя на регистраторы в своих автомобилях нарушения, могли передавать эти видео в правоохранительные органы, в полицию в частности. Благодаря этому лицо могло бы привлекаться к административной ответственности", - пояснил он.

В МВД таким образом хотят увеличить так называемую профилактику ДТП, приобщив к инициативе сознательных водителей.

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Как сообщал УНИАН, с 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Так, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработали на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Автор: Олег Давыгора