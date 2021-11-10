В мае в Украине вступили в силу изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые сделали возможной льготную растаможку авто с иностранной регистрацией.

Льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах больше не будут продлевать.

Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На моей памяти было 3 или 5 терминов для легализации таких транспортных средств. Полиция в течение этого времени не налагала штрафы. Поэтому с завтрашнего дня Нацполиция будет выполнять предусмотренные законом нормы, в том числе и взимать штрафы", - сказал министр.

Напомним, в мае в Украине вступили в силу изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые сделали возможной льготную растаможку авто с иностранной регистрацией.

Речь идет об автомобилях с европейской регистрацией, которым более пяти лет и которые ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

На период льготной растаможки автомобили на еврономерах временно освободили от налогообложения ввозной пошлиной. На льготную растаможку владельцы авто получили 180 дней с момента вступления в силу законов.

Регистрация по упрощенной процедуре таможенного оформления и налогообложения "евроблях" в Украине продолжается до 10 ноября.

Затем водителей и владельцев авто на еврономерах начнут штрафовать

"Евробляхи" в Украине

По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. Ситуация с "евробляхами" вызвана высоким акцизным сбором на подержанный автомобиль. Акциз за автомобиль старше 5 лет в 10-28 раз выше новый.

Это породило схемы, с помощью которых люди стали обходить закон - ввозить авто в режиме временного ввоза или транзита, зарегистрированные на европейских граждан или компании, а украинцам для управления передавались на условиях поручения.

Автор: Дмитрий Хилюк