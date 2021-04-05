В КГГА заявляют, что сегодня должны выдать еще 63 тыс. спецпропусков.

В Киеве выдали 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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По его информации, в целом же напечатали 500 тыс. пропусков.

«Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тыс. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник», - сказал Поворозник.

Он напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Поворозник также сообщил, что сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава.

«То есть, весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход... Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и «Муниципальной охраны», - добавил чиновник.

Локдаун в Киеве: что известно

С 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина через критическую ситуацию с коронавирусом. Они введены как минимум до 16 апреля включительно, но они могут быть продлены.

Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

По возможности все работники разных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

За соблюдением локдауна будут следить правоохранители.

Также в Киеве продолжат действовать все ограничения «красной» зоны: в частности будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски.

Поезда «Укрзализныци» продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, будет выполняться посадка и высадка пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

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Автор: Инна Андалицкая