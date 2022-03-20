Стоимость проезда составит 15 грн.

"Укрзализныця" запускает с 21 марта 2022 года челночные рейсы Дарница – Святошин, которые помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, поезда будут удобными для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено.

"Поезда со станций Дарница и Святошин будут отправляться каждый час, начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30. Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (Северная платформа), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка", - сказано в сообщении.

Поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.

Стоимость проезда составит 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте "Укрзализныци".

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