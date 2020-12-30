В ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работу наземного общественного транспорта в Киеве продлят на 2 часа.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.
"Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.
Как сообщает КП "Киевский метрополитен", на станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться до елки на Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.
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На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" 31 декабря, 1 и 7 января также возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.
Как будет работать столичное метро и фуникулер в новогоднюю ночь
- В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 02:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе.
- Столичный фуникулер будет работать круглосуточно.
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