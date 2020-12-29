Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время (из центра города – около 2:15 ночи).

Киевское метро в новогоднюю ночь будет работать на два часа дольше.

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Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский на своей странице в соцсети Facebook.

"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа", - написал он.

В частности, последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время (из центра города – около 2:15 ночи).

Отмечается, что дополнительные часы добавляются к обычному расписанию каждой станции.

Брагинский также сообщил, что в новогоднюю ночь возможны ограничения (закрытия) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - написал он.

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Автор: Павел Степанец