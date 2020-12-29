Ранее в КГГА заявили, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в режиме праздничного дня.

Киевский фуникулер в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

Читайте такжеЗавтра в Киеве будет пасмурно с температурой до + 7°Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В мэрии напомнили, что в городе 19 декабря открылись 7 новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут.

Это - Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее до праздничной Владимирской горки, далее - через Андреевский спуск до Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.

На всех локациях работает «Муниципальная стража», которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мер: масочного режима и социальной дистанции.

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Автор: Инна Андалицкая