Ранее сегодня патрульная полиция сообщила, что из-за аварии на водопроводе перекрыто движение транспорта по улице Антоновича.

Станция киевского метрополитена "Лыбидская" работает в обычном режиме, несмотря на аварию на магистральной теплосети на улице Антоновича.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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Отвечая на вопрос, не возникло ли каких-либо изменений в работе станции, она сказала, что абсолютно никаких.

Авария у метро "Лыбедская"

27 мая 2021 года в 12:41 на улице Антоновича, 176 во время гидравлических испытаний произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды на проезжую часть.

Аварийная бригада, которая находилась на дежурстве поблизости, оперативно начала откачивать воду. Ремонтные работы продолжаются. Их планируют завершить в течение суток.

Поврежденный трубопровод диаметром 1 тыс. мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничено.

В КП отметили, что утечка воды произошла вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда на улице Антоновича, 176 (возле ТРЦ Ocean Plaza) было обнаружено эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.

В ходе проведения ремонтных работ был заменен лишь поврежденный участок трубопровода длиной 23 м.

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Автор: Леся Лещенко