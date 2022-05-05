Плату за проезд в общественном транспорте Киева намерены возобновить. Норму планируют вернуть уже 16 мая.
Об этом говорится в проекте решения, зарегистрированного на сайте Киевсовета
Согласно документу, власти Киева планируют возобновить работу автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
"В целях учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности возникла необходимость в возобновлении работы АСОП", - указано в пояснительной записке.
Напомним, что в Киеве с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали убежищами. Когда ситуация в столице стабилизировалась, власти начали возобновлять работу общественного транспорта, но проезд был бесплатным, кроме маршруток.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. В связи с этим движение транспорта в Киеве остановили.
После стабилизации ситуации в столице 4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, а 5 апреля открыли сразу две пересадки между линиями.
При этом 8 апреля в столичном метро возобновили движение по красной линии, 9 апреля возобновили работу еще одной станции метро. Параллельно с этим в Киеве постепенно возобновляли работу наземного общественного транспорта, который был бесплатным, кроме маршруток.
Уже с понедельника, 2 мая, заработали три автобусных маршрута из Гостомеля, Лубянки и Шибеного в Киев.