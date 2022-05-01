В Киевской области уже возобновили работу 223 пригородных и междугородних автобусных маршрута общего пользования.

В Киевской области с понедельника, 2 мая, заработают три автобусных маршрута из Гостомеля, Лубянки и Шибеного в Киев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Уже завтра заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель-Киев, Лубянка-Киев, Шибеное-Киев", - отметил Тимошенко.

По его словам, сейчас возобновили работу 223 пригородных и междугородних автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано около 255 единиц транспорта.

Отдельно он сообщил, что на сегодня на Киевщине полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, за минувшие сутки аварийные бригады подсоединили 5 590 потребителей.

Кроме того, 109 тыс. 797 потребителей имеют доступ к газоснабжению.

Также продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях.

"Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. По результатам работы - мин нет. Теперь специалисты могут приступать к строительству временной переправы", - добавил он.

По его словам, услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%.

Также работают все сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Движение транспорта в столице было остановлено.

4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.

5 апреля 2022 года в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями.

8 апреля в столичном метрополитене движение по красной линии было продолжено.

9 апреля в столичном метро возобновили работу еще одной станции метро.

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