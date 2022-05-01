В Киевской области с понедельника, 2 мая, заработают три автобусных маршрута из Гостомеля, Лубянки и Шибеного в Киев.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Уже завтра заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель-Киев, Лубянка-Киев, Шибеное-Киев", - отметил Тимошенко.
По его словам, сейчас возобновили работу 223 пригородных и междугородних автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано около 255 единиц транспорта.
Отдельно он сообщил, что на сегодня на Киевщине полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, за минувшие сутки аварийные бригады подсоединили 5 590 потребителей.
Кроме того, 109 тыс. 797 потребителей имеют доступ к газоснабжению.
Также продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях.
"Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. По результатам работы - мин нет. Теперь специалисты могут приступать к строительству временной переправы", - добавил он.
По его словам, услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%.
Также работают все сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Движение транспорта в столице было остановлено.
4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.
5 апреля 2022 года в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями.
8 апреля в столичном метрополитене движение по красной линии было продолжено.
9 апреля в столичном метро возобновили работу еще одной станции метро.
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