Строительство левобережных транспортных развязок не было завершено.

Компания "Автострада" планирует завершить строительство съездов с эстакады Дарницкого моста на Днепровскую набережную в Киеве до конца июля 2023 года. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель компании Максим Шкиль.

Шкиль напомнил, что построенный в 2010 году Дарницкий мост имеет существенный резерв пропускной способности и мог бы разгрузить соседние Южный и мост Патона, которые постоянно стоят в пробках. Впрочем пользоваться им полноценно не было возможным, ведь строительство левобережных транспортных развязок не было завершено.

"В октябре 2021 Группа компаний "Автострада" заключила контракт на сооружение двух съездов с моста на Днепровскую набережную. Сразу в ноябре 2021 года начали строительство, которое планировали завершить до конца 2022 года, но этого не произошло из-за российско-украинской войны. Несмотря на перебои с поставками материалов, усложненную логистику, а также то, что около 1000 наших сотрудников ушли на фронт, уже в мае 2022 года мы возобновили строительные работы двух съездов Дарницкого моста", - написал Шкиль.

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По его словам, сегодня, несмотря на задержку финансирования со стороны государства, компания выполняет работы за собственные средства. "С января работаем круглосуточно, в зависимости от технологического процесса на строительстве ежедневно задействовано около 100 работников и специализированная строительная техника. Уже возведены все необходимые 36 опоры и три железобетонные конструкции подпорных стен съездов с моста. Сейчас ведутся работы по монтажу и сварке металлоконструкций пролетных строений съездов с моста. Уже смонтировано 692 т металлоконструкций пролетных строений. К середине мая планируем завершить монтаж всех металлоконструкций и начать работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Строительство съездов планируем завершить в июле этого года", - сообщил основатель "Автострады".

"Учитывая, что движение по Южному мосту ограничено, запуск двух съездов Дарницкого моста существенно разгрузит движение между левым и правым берегом столицы", - уверен Максим Шкиль.