Городские власти Харькова в сотрудничестве с бизнесом начинают масштабное обновление транспортного парка. В городе будут выпускать собственные трамваи, заявил и.о. мэра Игорь Терехов на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

«Сегодня вместе с инвестором у нас достигнута договоренность, что инвестор закупил линию по производству трамваев, это импортная линия, и мы будем презентовать трамвай харьковской сборки – фактически полный аналог трамваев Skoda», - сказал Терехов.

Первый трамвайный вагон в рамках проекта «Харьковский трамвай» представят уже в сентябре, добавил он. Цель проекта - полностью заменить трамвайный парк города.

Проект «Харьковский трамвай» реализуют в сотрудничестве с бизнесом. В создание трамвая владелец группы DCH Александр Ярославский инвестирует 5,5 млн евро. Собирать трамваи будут на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ».

Терехов выразил надежду, что в городе запустят производство и автобусов собственной сборки. Пока Харьков планирует закупить новые автобусы с двигателями Евро-6.

«Мы полностью сделали логистику, чтобы все маршруты в Харькове работали как часы. На первом этапе 150 автобусов, потом мы договорились с лизинговой компанией, и с компанией- производителем по локализации, в дальнейшем контракт. Меморандум у нас подписан на 500 автобусов», - сказал он.

Напомним, в апреле этого года Терехов анонсировал масштабное обновление транспортного парка города, первым шагом которого стала закупка низкопольных троллейбусов.

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Автор: Григорий Бондарь