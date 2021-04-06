Общественный транспорт Харькова станет более экологичным и удобным – и.о. мэра города Игорь Терехов анонсировал начало масштабного обновления автопарка. Так, делегация во главе с Тереховым посетила завод, где производятся автобусы турецкой компании Karsan, сообщил и.о. городского главы Харькова в Facebook.

В частности, на улицах города могут вскоре появиться 6 и 8-метровые модели на 22 и 58 мест, с низким полом. Они будут удобны для использования для людей с инвалидностью и для детей.

Karsan имеет 50-летний опыт создания транспорта, рассказал Терехов. Продукцией компании пользуются в 24 странах мира.

«Сегодня город Харьков находится на этапе постоянной модернизации и развития. Дороги, здания, инженерные сооружения и транспортная инфраструктура – все приобретает современный вид и обновляется в соответствии с европейскими стандартами», - заявил Терехов.

При этом обновление уже стартовало при поддержке международных финансовых организаций. «Было приобретено 57 единиц односекционных троллейбусов с низким уровнем пола за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития на сумму 11,5 млн евро (из которых 1,5 млн евро – средства бюджета города Харькова). Также есть такой проект и с ЕИБ, в рамках которого запланировано приобретение 49 единиц троллейбусов (37 односекционных и 12 двухсекционных) на сумму 10,0 млн евро», - рассказал и.о. мэра Харькова.

Важным критерием для руководства города является экологичность нового транспорта. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду реализовывается проект по приобретению 50 единиц троллейбусов с автономным ходом по договору финансового лизинга на сумму 14 млн евро.

«Учитывая высокие темпы роста уровня автомобилизации населения и необходимость поддержания экологических стандартов актуален вопрос замены подвижного состава общественного транспорта, использующего двигатели внутреннего сгорания на более экологичные виды – трамваи, троллейбусы, электробусы, и все это в планах Харьковского городского совета. Процесс уже начат, и будет развиваться поэтапно. В случае отсутствия значительных объективных причин (продолжительный карантин, связанный с пандемией, проблемы с инвестированием и т.д.) процесс замены подвижного состава может быть завершен в течение ближайших 5 лет», - отметил Терехов.

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Автор: Иван Бойко