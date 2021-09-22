Компания неоднократно призывала руководство "Укрзализницы" к мирному урегулированию проблемной задолженности, писала письма и предлагала реструктуризировать долг.

ФК "Инвестохиллс Веста" не претендует на взыскание с АО "Укрзализныця" долга 399 млн грн, поскольку не является кредитором предприятия с июня 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе финансовой компании, комментируя заявление члена Набсовета УЗ Сергея Лещенко в Facebook.

Также в "Инвестохиллс" отрицают связь с бизнесменом Павлом Фуксом, в интересах которого, по словам чиновника, якобы действует компания, а само заявление называют "попыткой санкционного шантажа".

В компании напомнили, что 9 сентября со счетов "Укрзализныци" было списано 78 млн грн в рамках процесса взыскания задолженности "Донецкой железной дороги" (ДЖД) в пользу предприятия "Донбассэнерго", что вызвало немедленное публичное заявление со стороны Лещенко.

"Несмотря на весь абсурд, исполнительная служба Минюста открыла исполнительное производство и деньги списали со счета УЗ. На подходе — списание еще 13,5 миллионов долларов, то есть более 360 миллионов гривен по требованиям компании "Инвестохиллс". То есть все антикризисные меры УЗ по наполнению компании деньгами заканчиваются тем, что по долгам "Донецкой железной дороги" эти деньги списываются вопреки мораторию", - написал член Набсовета УЗ в Facebook.

В то же время, в "Инвестохиллс" новостью о предстоящем процессе взыскания в пользу компании $13,5 млн по долгам ДЖД были удивлены. Ведь еще летом 2021 года, понимая, что вопрос задолженностей предприятия принимает политический окрас, финансовая компания переуступила свои права требования к АО "Укрзализныця" новому кредитору. 9 июня 2021 года на официальном сайте компании была анонсирована переуступка прав требования задолженности по обязательствам ГП "Донецкая железная дорога" перед ПАО "Банк Форум" компании "Тилмарк". О переуступке прав требования также свидетельствует определение хозсуда Донецкой области от 8 июня 2021 года в деле №908/5205/14, на заседании которого присутствовал адвокат О. Филоненко, представляющий интересы компании-должника АО "Укрзализныця".

"Имея постановление хозсуда Донецкой области от 15 июля 2020 года о замене должника (ГП "Донецкая железная дорога") на правопреемника (АО "Укрзализныця"), подтвержденное Верховным Судом Украины, наша компания приняла решение переуступить свое право требования долга несколько месяцев назад в связи с потенциальной политизацией процесса взыскания, что собственно и случилось. Отношениям между хозяйствующими субъектами г-н Лещенко пытается придать политический окрас. При этом, делая разнообразные заявления, он даже не потрудился разобраться, кто же является реальным кредитором, хотя все необходимые сведения он мог бы почерпнуть у юристов УЗ. Мы все прекрасно понимаем, что эта PR активность вызвана единственной причиной - неспособностью менеджмента компании и Набсовета осуществлять эффективное управление финансами и кредиторской задолженностью госпредприятия", - отметил основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков.

Бизнесмен считает, что и правительству, и Офису президента, и СМИ впору задаться вопросом, почему "Укрзализныця", у которой есть средства, чтобы рассчитываться по долгам, проводит выборочное погашение долгов (например, десятки миллионов долларов были погашены Сбербанку России с ведома и санкции Набсовета) и при этом не вступает ни в какие переговоры, и даже не отвечает на неоднократные письменные обращения кредиторов, которым, по какой-то причине, долги отдавать не желает.

"ФК Инвестохиллс" неоднократно призывала руководство "Укрзализныци" к мирному урегулированию проблемной задолженности, писала письма и предлагала реструктуризировать долг. Однако, ни конструктивного диалога, ни даже обратной связи от представителей предприятия мы не дождались. Поэтому нами было принято решение о переуступке прав требования к АО "Укрзализныця" другому юрлицу", - объяснил позицию компании А. Волков.

В правильности своего понимания ситуации и последовательности УЗ в выборочном погашении долгов, по словам бизнесмена, компания убедилась еще раз после того, как на днях Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзалізниці", признав недействительным заключенный между "Проминвестбанком" и американским инвестиционным фондом VR Global Partners, договор купли-продажи права требования кредитной задолженности АО УЗ. Причина аннулирования договора формальна и не имеет никакого отношения ни к сути, ни к сумме долга - в "Укрзализницы" настаивали, что VR Capital не имел права на приобретение ее долгов, поскольку это была так называемая "операция факторинга", на которую в Украине нужно иметь лицензию, а иностранный инвестиционный фонд не имеет статуса финучреждения в Украине.

"Было бы намного правильнее, чтобы отдельные члены Набсовета перестали PRиться на проблемах вверенного им предприятия, а занялись своими прямыми обязанностями, а УЗ не вела многочисленные битвы в попытке оттянуть неизбежное - исполнение признанных Верховным Судом требований по погашению долгов компании. Вместо этого членам Набсовета и менеджменту "Укрзализныци" нужно выработать единые для всех своих кредиторов правила по реструктуризации долгов, вступить в диалог со всеми ими, не сортируя по неизвестным принципам, и, наконец-то, привести финансы компании в порядок. Это позволит УЗ выйти из состояния перманентного дефолта, которое не дает компании развиваться и привлекать необходимые инвестиции и в целом позитивно скажется на инвестиционном климате в Украине", - считает основатель "Инвестохиллс".

Автор: Григорий Бондарь