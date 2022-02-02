Пилотам удалось посадить самолет со второй попытки.

В Великобритании посадку пассажирского самолета в условиях сильного урагана сняли на видео.

Необычная посадка произошла в лондонском аэропорту "Хитроу", когда на страну налетел шторм "Корри", а скорость ветра достигла полутора сотен километров в час, говорится в сюжете ТСН.

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Пилоты пытались посадить лайнер British Airways, однако вскоре стало ясно, что ветер разворачивает его. Самолет несколько раз изменил положение на взлетной полосе, а его хвост даже ударился об нее.

В конце концов, пилоты решили вернуться в небо и со второй попытки совершили удачное приземление, после чего пассажиры вышли с самолета.

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