В Великобритании посадку пассажирского самолета в условиях сильного урагана сняли на видео.
Необычная посадка произошла в лондонском аэропорту "Хитроу", когда на страну налетел шторм "Корри", а скорость ветра достигла полутора сотен километров в час, говорится в сюжете ТСН.
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Пилоты пытались посадить лайнер British Airways, однако вскоре стало ясно, что ветер разворачивает его. Самолет несколько раз изменил положение на взлетной полосе, а его хвост даже ударился об нее.
В конце концов, пилоты решили вернуться в небо и со второй попытки совершили удачное приземление, после чего пассажиры вышли с самолета.