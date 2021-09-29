Первый в истории Украины контейнерный поезд с экспортным грузом отправился в Китай. Это станет началом программы контейнерных перевозок и открытия новых маршрутов, заявляет пресс-служба национального перевозчика.

Как отмечает министр инфраструктуры Александр Кубраков, команда министерства работает над развитием экспортного потенциала. Об этом во время Ялтинской Европейской Стратегии-2021 заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%", - пояснил министр.

Украина до сих пор не использовала на полную фактор своего географического расположения. Мешает этому и устаревшая железнодорожная и портовая инфраструктура. Поэтому обновление инфраструктуры для формата "море-железная дорога" станет одной из ключевых задач в рамках президентской программы "Большая стройка".

И.о. главы правления Укрзализныци Александр Камышин уточнил, что в середине сентября из Китая пришел 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. 28 сентября в Китай отправился первый контейнерный поезд с украинским экспортом, который доставит в город Сиань 43 сорокатуфовых контейнера с пиломатериалами. Маршрут поезда проходит по территории четырех стран и составляет почти 10 000 км.

"Планируем, что такие поезда станут регулярными", - добавил он.

Напомним, во время форума "Украина 30" президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" будут также развивать и пассажирские перевозки на железной дороге. В частности, в планах - запуск новых маршрутов "Интерсити", пригородных электричек по проекту City Express и многое другое.

Автор: Григорий Бондарь