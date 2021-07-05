Укрзализныця улучшает докризисные показатели: среднесуточная погрузка грузов в июне составила 721 тыс. тонн, что на 5% выше доэпидемического уровня 2019 года и на 9% выше уровня 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.

Кроме этого, показатель оборота грузового вагона в июне 2021 года ускорился на 6% по сравнению с июнем 2020 года и на 23,5% по сравнению с июнем 2019 года — до 7,07 суток, добавил руководитель компании.

Таким образом, по данным пресс-службы УЗ, по итогам первого полугодия 2021 года компания увеличила среднесуточную погрузку грузов почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 689,6 тыс. тонн, а оборот вагона ускорился на 13,3% — до 7,06 суток.

«Показатель оборота грузового вагона по результатам 6 месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, является положительным маркером повышение эффективности управления подвижным процессом», - отметил Юрик.

Он подчеркнул, что сейчас Укрзализныця готова полностью удовлетворить потребность экономики страны в железнодорожных грузовых перевозках: обеспечено стабильное снабжение дизтоплива и сформирован резерв магистральных грузовых локомотивов.

«Оперативное и стратегическое планирование, поиск всех возможностей для стабилизации и развития грузовых железнодорожных перевозок дали нам возможность улучшить свои позиции на этом рынке. Впереди работа на развитие и получение дополнительных доходов от нашего основного бизнеса для компании и экономики Украины», — заявил Юрик.

Напомним, раньше Иван Юрик сообщил, что антикризисные меры позволили Укрзализныце выйти в мае на положительный финансовый результат второй месяц подряд. Компания получила около 39 млн гривен прибыли по итогам работы в мае 2021 года.

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Автор: Григорий Бондарь