Ранее чат-боты работали только в Viber и Telegram.

"Укрзализныця" запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов в Facebook Messenger и в Apple Messages для бизнеса — в дополнение к запущенным ранее Viber и Telegram.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте такжеВ Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: его впервые развозит "Укрзализныця" (фото)По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского Facebook Messenger уже стал привычным каналом общения для пассажиров.

"С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры Укрзализныци уже могут покупать билеты на все поезда дальнего следования и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн табло станций, а также проверять, к какой платформе прибывает поезд", - отметил он.

В компании также напомнили пассажирам, что они могут добавлять приобретенные билеты в кошельки в Apple Wallet и Google Pay.

Кроме того "Укрзализныця" вместе с компанией VISA будет возвращать 10% от стоимости билетов, приобретенных через чат-бот "УЗ".

Акция стартует 15 декабря и будет действовать в течение месяца - до 15 января 2022 года. Принять участие можно приобретя железнодорожные билеты через официальный чат-бот "УЗ" и оплатив их гривневой картой Visa, предварительно дав согласие на сохранение ее токена. Зачисление кэшбэка будет осуществляться на карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 банковских дней.

Справка УНИАН. "Укрзализныця"- акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Авторы: Герасименко Валентина, Екатерина Малюга