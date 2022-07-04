"Укрзализныця" по техническим причинам временно меняет маршрут курсирования трех поездов, которые сейчас следуют в Полтаву.
Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Telegram.
В частности, меняется курсирование поездов:
- №722 Киев — Харьков;
- №22 Львов — Харьков;
- №150 Черновцы — Полтава.
"Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской временно будут следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время в пути увеличится ориентировочно на пять часов.
Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки. Это принципиальная позиция власти, и железная дорога эту позицию поддерживает.