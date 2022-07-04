Время в пути увеличится ориентировочно на пять часов.

"Укрзализныця" по техническим причинам временно меняет маршрут курсирования трех поездов, которые сейчас следуют в Полтаву.

Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, меняется курсирование поездов:

№722 Киев — Харьков;

№22 Львов — Харьков;

№150 Черновцы — Полтава.

"Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской временно будут следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время в пути увеличится ориентировочно на пять часов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки. Это принципиальная позиция власти, и железная дорога эту позицию поддерживает.

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