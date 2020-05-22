НАБУ и САП проводят обыски у чиновников "Укрзализныци": названа причина

Обыски осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц «Укрзализныци» при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь» (так называемый «Бориспольский экспресс»).

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у должностных лиц АО «Укрзализныця» и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь».

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски у служебных лиц АО «Укрзализныця» и представителей ряда частных компаний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц «Укрзализныци» при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь» (так называемый «Бориспольский экспресс»).

Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, хищение имущества).

По данным НАБУ, руководство «Укрзализныци» способствует проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

Как сообщал УНИАН, бывший исполняющий обязанности директора государственного предприятия «Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона» по предварительному сговору с частным лицом, используя более 20 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, осуществили хищение средств госпредприятия, которые предназначались для строительства железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь».

2 сентября 2016 года было задержано и взято под стражу частное лицо, которое обеспечило создание предприятий с признаками фиктивности, заключение фиктивных хозяйственно-правовых договоров и последующее снятие наличных средств. Лицо было задержано по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

10 апреля 2017 года обвинительный акт по делу был направлен в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

Другой подозреваемый - бывший и.о. директора ГП «Воздушный экспресс» - объявлен в международный розыск. В отношении него решением Соломенского районного суда Киева в марте 2017 года применена процедура так называемого «заочного осуждения» (глава 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины).

В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

25 марта 2020 года Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи одного из обвиняемых по делу о хищении 127 млн гривен ГП «Нацпроект «Воздушный экспресс».