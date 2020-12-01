Также Украина не приняла план действий по реализации Национальной транспортной стратегии / фото УНИАН

Акционерная компания «Укрзализныця» все еще не реформирована и находится в критическом финансовом положении.

Читайте такжеГлава "Укрзализныци" рассказал о VIP-вагонах, над которыми смеялась сетьОб этом сказано в отчете Европейского Союза относительно реализации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Финансовое положение нереформированной «Укрзализныци» остается критическим», - сказано в отчете.

Также ЕС отметил, что Украина все еще не приняла ключевых рыночных законов, в том числе и о железнодорожном транспорте, внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Кроме того, Украина все еще не приняла плана действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексного плана действий по реформированию инфраструктуры.

Согласно отчету, такой план необходим для адаптации украинских норм в сфере инфраструктурного менеджмента в европейские.

Финансовое состояние «Укрзализныци»

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Автор: Павел Степанец