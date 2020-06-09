УЗ открыла продажу билетов на еще один поезд дальнего следования

Также увеличена периодичность курсирования четырех поездов

«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего сообщения - № 774/773 Киев-Шостка и увеличила периодичность курсирования 4️ поездов.

Как сообщила пресс-служба компании, поезд Киев – Шостка возобновит рейсы с 12 июня.

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Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов. В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев - Лисичанск; №53/54 Днепр - Одесса, №116 15 Киев - Бердянск; №136/135 Киев - Покровск.

Отмечается, что эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.

В пресс-службе отметили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 6 июня временно остановила продажу билетов в Славянск и отменила остановку там в связи с усилением карантинных мер в городе.

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