В октябре заканчиваются ремонтные работы на польской станции Перемышль.

Украинская железная дорога увеличивает предложение мест на маршруте Харьков — Перемышль. Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, 8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль.

Следовательно поезда №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев — Перемышль вернутся к своему привычному расписанию движения, а состав поезда №73/74 Харьков — Перемышль увеличится вдвое.

Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17. обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

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Отмечается, что обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков — Хелм.

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УЗ этой осенью может запустить новый поезд за сообщением Львов-Варшава с пересадкой в Рава-Русской.

8 сентября из-за начала ремонтных работ железнодорожной польской инфраструктуры в Перемышле, УЗ временно изменила график курсирования поездов в Польшу.

19 сентября стало известно, что УЗ ввиду положительного результата эксперимента, продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев-Хелм.

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